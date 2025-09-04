Рада проголосувала за відновлення прямих трансляції засідань парламенту
Народні депутати у четвер, 4 вересня, підтримали постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради. Вона запрацює з середини вересня
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.
Верховна Рада 4 вересня після майже 4 років підтримала постанову про відновлення трансляції засідань та зняття годинного мораторію на новини з парламенту.
За проголосували 266 народних депутатів.
Ідеться про повернення трансляцій телеканалу "Рада" на Youtube та у Т2, а також зняття ембарго на публікації матеріалів з Ради у режимі наживо.
Разом з тим, відновити трансляцію саме сьогодні депутати відмовились.
"Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня", - додав Железняк.
- Раніше, коментуючи обмеження для роботи журналістів, нардеп Ярослав Юрчишин зазначив, що сильним аргументом став режим висвітлення роботи європейських парламентів.
