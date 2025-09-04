Рада проголосувала за відновлення прямих трансляції засідань парламенту

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.

Верховна Рада 4 вересня після майже 4 років підтримала постанову про відновлення трансляції засідань та зняття годинного мораторію на новини з парламенту.

За проголосували 266 народних депутатів.

Ідеться про повернення трансляцій телеканалу "Рада" на Youtube та у Т2, а також зняття ембарго на публікації матеріалів з Ради у режимі наживо.

Разом з тим, відновити трансляцію саме сьогодні депутати відмовились.

"Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня", - додав Железняк.