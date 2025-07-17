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Головна політика Сибіга залишився очільником МЗС, Шмигаль став міністром оборони: Рада проголосувала за призначення нового складу Кабміну
Оновлено

Сибіга залишився очільником МЗС, Шмигаль став міністром оборони: Рада проголосувала за призначення нового складу Кабміну

Юлія Юліна
17 липня, 2025 четвер
17:02
політика Юлія Свириденко

У четвер, 17 липня, парламент підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів

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За відповідне рішення проголосували 253 народних депутати, - повідомив у телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк.

 

фото: скриншот з ютуб-трансляції народного депутата Олексія Гончаренка

Після цього парламент проголосував за призначення міністром закордонних справ Андрія Сибіги, кандидатуру якого подав у Верховну Раду президент України Володимир Зеленський. Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат. Андрій Сибіга очолював МЗС і в уряді Дениса Шмигаля.

Згодом Верховна Рада проголосувала за призначення колишнього очільника уряду Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.  Його кандидатуру також подав президент України Володимир Зеленський. Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів.

Після цього новообрана прем'єр-міністерка Юлія Свириденко склала присягу. 

Оновлений склад Кабміну

Юлія Свириденко – прем'єр-міністерка України

Михайло Федоров – перший віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації

Олексій Кулеба – віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ

Денис Шмигаль – міністр оборони

Герман Галущенко – міністр юстиції

Світлана Гринчук – міністерка енергетики

Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів України

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ

Оксен Лісовий – міністр освіти та науки

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я

Сергій Марченко – міністр фінансів

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту

міністр культури – посада  вакантна.

Зеленський: Уже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання

Президент України Володимир Зеленський прокоментував оновлення Кабміну.

"Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів", - написав він.

Зеленський зазначив, що вже завтра оновлення продовжаться переформатуванням сектору безпеки. А в понеділок буде оновлено корпус української дипломатії – відповідні зміни готують разом із міністром закордонних справ.

"Також уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. Кожного дня потрібен результат для України", - додав він.

Рада затвердила всі подані кандидатури

Раніше Юлія Свириденко, яка очолила уряд 17 липня, внесла до Верховної Ради України подання на призначення членів нового Кабміну. 

Відповідний документ опублікував у telegram нардеп Ярослав Железняк.

Свириденко пропонувала:

Федорова Михайла Альбертовича на посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України;

Кулебу Олексія Володимировича на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад і територій України;

Качку Тараса Андрійовича на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції України;

Федорова Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;

Галущенка Германа Валерійовича на посаду міністра юстиції України;

Гринчук Світлану Василівну на посаду міністра енергетики України;

Калмикову Наталію Фернандівну на посаду міністра у справах ветеранів України;

Клименка Ігоря Володимировича на посаду міністра внутрішніх справ України;

Лісового Оксена Васильовича на посаду міністра освіти й науки України;

Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;

Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;

Соболєва Олексія Дмитровича на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Теги:
Новини
Верховна Рада
Кабмін
Юлія Свириденко
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