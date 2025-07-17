Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки
Про це повідомив народний депутат Олександр Качура у Telegram.
Нардеп також опублікував світлину відповідного документа.
За його інформацією, зранку 17 липня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади розгляне це подання.
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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що засідання Комітету заплановане на 09:45.
"Ну і потім розгляд призначення премʼєра, складу Уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16-17 мають завершити. Теоретично, ще мають затвердити програму дій Уряду. Але там це можна зробити пізніше", - зазначив Железняк.
- У середу, 16 липня, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документи на призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Також на засіданні фракції "Слуги Народу" були представлені кандидатури інших членів уряду.
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