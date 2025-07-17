Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура у Telegram.

Нардеп також опублікував світлину відповідного документа.

За його інформацією, зранку 17 липня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади розгляне це подання.

Читайте також: Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд, вона назвала основні задачі

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що засідання Комітету заплановане на 09:45.

"Ну і потім розгляд призначення премʼєра, складу Уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16-17 мають завершити. Теоретично, ще мають затвердити програму дій Уряду. Але там це можна зробити пізніше", - зазначив Железняк.