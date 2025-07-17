Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою

Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою

Катерина Ганжа
17 липня, 2025 четвер
08:28
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки

Зміст

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура у Telegram. 

Нардеп також опублікував світлину відповідного документа.

За його інформацією, зранку 17 липня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади розгляне це подання.

Читайте також: Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд, вона назвала основні задачі

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що засідання Комітету заплановане на 09:45.

"Ну і потім розгляд призначення премʼєра, складу Уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16-17 мають завершити. Теоретично, ще мають затвердити програму дій Уряду. Але там це можна зробити пізніше", - зазначив Железняк.

  • У середу, 16 липня, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документи на призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Також на засіданні фракції "Слуги Народу" були представлені кандидатури інших членів уряду. 
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
Читайте також:
Наталка Діденко
Автор Оксана Ліховід
15 липня, 2025 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де залишатиметься спека, а де пройдуть дощі
Микола Княжицький
Автор Юлія Юліна
15 липня, 2025 вiвторок
"Ворог хоче, щоб Україна знелюдніла": нардеп Княжицький закликав до змін у демографічній політиці
Медики допомогли завагітніти жінці, яка перенесла п'ять невдалих вагітностей
Автор Дар'я Куркіна
16 липня, 2025 середа
Громадянину Індії, який допомагав студентам-медикам скласти іспит КРОК за $9 тис., оголосили підозру
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 48.31
    Продаж 49.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
17 липня
10:15
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:04
Ексклюзив
морська міна
Мінімальна дистанція - 1 км: речник ВМС ЗСУ щодо мін в акваторії Чорного моря
10:00
OPINION
"Друге щастя" Зеленського
09:46
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вранці 17 липня РФ запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
09:17
Ексклюзив
Володимир В’ятрович
"Ця істерика виходить на новий рівень": В’ятрович про перенесення Волинської трагедії в політичну площину
09:08
сили ППО
Сили ППО вночі збили 36 із 64 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:57
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Дніпрі загинула людина, є постраждалі
08:38
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурм
08:32
Шевченко, Донецька область
Росія окупувала Шевченко Донецької області, - DeepState
08:11
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Ми не боїмося війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску
08:07
Анонс
Шахтар, Педріньйо
"Ільвес" - "Шахтар": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі Європи
08:05
OPINION
Василь Пехньо
Зміна уряду: "чудовий рух атомів у природі"
07:47
Байба Браже
Латвія закликала Трампа посилити санкції проти Росії без зволікань
07:22
Найбільший знайдений на Землі метеорит із Марса продали на аукціоні за $4,3 млн
06:42
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 1190 військових, 43 артсистеми та 4 танки
06:21
"Неймовірні інновації": Келлог про виробництво українських дронів
04:25
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку дронів на Москву
02:58
Марк Карні
Канада обмежить імпорт сталі, - Карні
02:04
Європол
Європол провів масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів
01:23
Upwork
Фриланс-біржа Upwork почала масово блокувати акаунти українців: Мінцифри звернулося до керівництва платформи
00:45
РФ дроном вдарила по Нікополю: постраждали 3 рятувальників і 2 цивільних
00:23
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: визначився суперник "Динамо", результати інших матчів 1-го кваліфікаційного раунду
2025, середа
16 липня
23:43
Марко Рубіо
"Ми дуже стурбовані цим": Рубіо відреагував на удари Ізраїлю по Сирії
22:52
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Знищення енергетики РФ швидко наблизить перемогу України на стратегічному рівні, - генерал Кривонос
22:40
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
"Історія підтвердила тотальний кадровий дефіцит влади": Рейтерович про кандидатури в новий Кабмін
22:25
Оновлено
Ольга Стефанішина
ЗМІ написали про провадження щодо Стефанішиної: у САП кажуть, що справа стосується посадовців АРМА
21:57
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
"Чергова спроба відібрати в мене економічний об'єкт": підприємець Жеваго про звинувачення Нацполу щодо збуту ліків з України в РФ
21:53
Олександр Усик
Усик вийшов на відкрите тренування перед боєм з Дюбуа у футболці на підтримку полонених захисників Азовсталі
21:49
Оновлено
Росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині: 2 людини загинули, понад 20 дістали поранення
21:44
Ексклюзив
Ігор Луценко
"Позитивно оцінюю цю зміну": військовослужбовець Ігор Луценко про кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони
21:39
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Має бути сильний і незалежний менеджер": Княжицький вважає, що Шмигаль недостатньо самостійний для міністра оборони
21:31
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн родинам військових, які загинули в полоні
20:49
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР документи на призначення Шмигаля міністром оборони, на засіданні фракції "Слуги Народу" представили кандидатури інших членів уряду
20:43
Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія запропонувала виділити Україні 100 млрд євро фінансової допомоги до 2034 року
20:23
Ексклюзив
Меланія Трамп виявилась "чорною лебединею", - політолог Таран
20:07
OPINION
Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
19:49
Оновлено
Ворожа атака на Україну 15 липня: у Харкові та Вінниці є поранені, у Кривому Розі 15 постраждалих
19:35
Ексклюзив
Tomahawk
"Чим далі вглиб РФ, тим менше ППО": Defense Express про здатність ракет Tomahawk прорвати повітряну оборону Росії
19:10
ЄС не зміг схвалити 18-й пакет санкцій проти РФ
19:06
Почалися зйомки романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф". Перші кадри
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV