Зеленський подав до ВР документи на призначення Шмигаля міністром оборони, на засіданні фракції "Слуги Народу" представили кандидатури інших членів уряду
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документи на призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Новим очільником Укроборонпрому стане Герман Сметанін
Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості", - зазначив Володимир Зеленський.
Він додав, що чинний міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін очолить Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".
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"Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати", - резюмував президент України.
Що відомо про інших кандидатів на посади міністрів
Під час засідання фракції "Слуга Народу" за участі Володимира Зеленського було представлено кандидатів на посади у Кабміні. Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
"Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді", - відмітив Арахамія.
Як стало відомо раніше, кандидаткою на посаду прем'єр-міністра є Юлія Свириденко.
"Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період", - зазначив Арахамія.
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Чинний очільник Мінцифри Михайло Федоров залишиться на своїй посаді і водночас стане першим віцепрем’єр-міністром України.
Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції може стати Тарас Качка.
Очільник Міненерго Герман Галущенко стане новим міністром юстиції, а його пост займе міністерка екології Світлана Гринчук.
Міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України стане Денис Улютін, а новим міністром економіки - Олексій Соболєв.
Низку міністрів пропонується залишити на своїх посадах.
- Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку інфраструктури та територій
- Матвій Бідний – міністр молоді та спорту
- Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів
- Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ
- Оксен Лісовий – міністр освіти і науки
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я
- Сергій Марченко – міністр фінансів
- Андрій Сибіга – міністр закордонних справ.
"Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають", - додав Давид Арахамія.
- Нагадаємо, у середу, 16 липня, Верховна Рада України підтримала відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
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