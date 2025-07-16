Зеленський подав до ВР документи на призначення Шмигаля міністром оборони, на засіданні фракції "Слуги Народу" представили кандидатури інших членів уряду

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що чинний міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін очолить Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

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"Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати", - резюмував президент України.

Що відомо про інших кандидатів на посади міністрів

Під час засідання фракції "Слуга Народу" за участі Володимира Зеленського було представлено кандидатів на посади у Кабміні. Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді", - відмітив Арахамія.

Як стало відомо раніше, кандидаткою на посаду прем'єр-міністра є Юлія Свириденко.

"Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період", - зазначив Арахамія.

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Чинний очільник Мінцифри Михайло Федоров залишиться на своїй посаді і водночас стане першим віцепрем’єр-міністром України.

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції може стати Тарас Качка.

Очільник Міненерго Герман Галущенко стане новим міністром юстиції, а його пост займе міністерка екології Світлана Гринчук.

Міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України стане Денис Улютін, а новим міністром економіки - Олексій Соболєв.

Низку міністрів пропонується залишити на своїх посадах.

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку інфраструктури та територій

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту

Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я

Сергій Марченко – міністр фінансів

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ.

"Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають", - додав Давид Арахамія.