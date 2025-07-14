Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд, вона назвала основні задачі

Про це в телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський.

"Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Перша віцепремʼєр-міністерка та президент також обговорили виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції у Римі.

"Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - додав Зеленський.

Увечері Свириденко написала у facebook, що президент під час зустрічі виокремив основні завдання, зокрема зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї.

"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", - написала посадовиця.

За її словами, найперше - це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат, як наголосила Свириденко, не має права марнувати ресурси та потенціал країни.

"Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", - додала вона.

Що відомо про Юлію Свириденко

Юлія Свириденко у липні-листопаді 2018 року була в.о. очільниці Чернігівської ОДА. У 2020 році працювала першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

З грудня 2020-го Свириденко була заступницею керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. 4 листопада 2021 року її призначили першою віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою економіки.