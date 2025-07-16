Верховна Рада підтримала звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко.

Проєкт постанови про відставку підтримав 261 народний депутат.

фото: скриншот з відео

Звільнення прем'єр-міністра автоматично тягне за собою звільнення уряду. Відтепер усі міністри стануть виконувачами обовʼязків, доки не відбудуться нові призначення.

Денис Шмигаль очолював Кабмін рекордний термін - понад пʼять років.

Раніше сьогодні Комітет Верховної Ради з питань держбудівництва схвалив відставку Дениса Шмигаля з посади премʼєр-міністра. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Комітет з питань держбудівництва схвалив відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля", – написав він.

Напередодні, 15 липня, Шмигаль написав заяву про відставку.

Відставка Шмигаля та зміна уряду: що відомо

Про те, що найближчим часом звільнять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звільнять, в середині червня зазначав у кулуарах Верховної Ради народний депутат Ярослав Железняк. Він казав, що рішення про це вже ухвалили.

13 липня низка медіа написали, що новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня. Зокрема, посаду очільниці уряду пророкували чинній першій віцепрем’єр-міністерці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Натомість, за даними джерел, Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, якого нібито планують призначити на посаду посла України в США. Крім того, в новому складі уряду планують об'єднати деякі міністерства та здійснити загальний перерозподіл повноважень всередині уряду.

У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд. Того самого дня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що досвід Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Володимир Зеленський 15 липня провів нараду з віцепрем'єркою Юлією Свириденко та главою Мінцифри Михайлом Федоровим. "Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", - сказав він.