Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву про відставку
Фотографію заяви Денис Шмигаль виклав на офіційному телеграм-каналі прем'єр-міністра України.
"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!" - написав Шмигаль.
Тепер заяву Шмигаля про відставку має розглянути український парламент. З прийняттям рішення Верховної Ради про відставку прем'єр-міністра відбувається автоматична відставка всього складу Кабінету Міністрів України.
Відставка Шмигаля та зміна уряду: що відомо
Про те, що найближчим часом звільнять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звільнять, в середині червня зазначав у кулуарах Верховної Ради народний депутат Ярослав Железняк. Він казав, що рішення про це вже ухвалили.
13 липня низка медіа написали, що новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня. Зокрема, посаду очільниці уряду пророкували чинній першій віцепрем’єр-міністерці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Натомість, за даними джерел, Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, якого нібито планують призначити на посаду посла України в США. Крім того, в новому складі уряду планують об'єднати деякі міністерства та здійснити загальний перерозподіл повноважень всередині уряду.
У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд. Того самого дня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що досвід Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.
Володимир Зеленський 15 липня провів нараду з віцепрем'єркою Юлією Свириденко та главою Мінцифри Михайлом Федоровим. "Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", - сказав він.
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