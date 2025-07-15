"Готуємо перші кроки оновленого уряду": Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим
Президент Володимир Зеленський 15 липня провів нараду з віцепрем'єркою Юлією Свириденко, яка наразі очолює Мінекономіки, та главою Мінцифри Михайлом Федоровим
Про це він написав у Telegram.
"Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", - повідомив президент.
Він наголосив на необхідності збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал України, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки громадян.
"Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - зазначив Зеленський.
- У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд.
- Пізніше того дня він у вечірньому зверненні сказав, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.
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