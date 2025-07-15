"Готуємо перші кроки оновленого уряду": Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим

Про це він написав у Telegram.

"Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", - повідомив президент.

Він наголосив на необхідності збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал України, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки громадян.

"Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - зазначив Зеленський.