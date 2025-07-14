Зеленський: досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що посаду міністра оборони України в оновленому уряді має зайняти чинний прем'єр Денис Шмигаль
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
Президент говорив із міністеркою економіки Юлею Свириденко і запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є у неї, як у першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки.
"Колосальний досвід чинного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що розраховує на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. Президент наголосив на важливості, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив про можливі широкі кадрові зміни у Кабміні, зокрема на ключових посадах у секторі оборони, економіки та соціальної політики.
За його словами, міністр оборони Рустем Умєров може залишити свою нинішню посаду та перейти на дипломатичну службу — на посаду посла України у США. У такому разі Міноборони може очолити чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас розглядається варіант об’єднання Міноборони з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.
Також, за даними депутата:
- Міністр освіти може бути звільнений найближчим часом, однак ім’я потенційного наступника наразі не озвучено.
- У міністерстві економіки планується призначення Олексія Соболєва на посаду міністра.
- У міністерстві соціальної політики нинішню очільницю можуть замінити на першу заступницю Дарину Марчак.
- Міністр у справах ветеранів залишиться на посаді — змін у відомстві не передбачається.
- У разі відставки міністра енергетики Германа Галущенка, його ймовірною наступницею називають Світлану Гринчук, нинішню очільницю Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Про те, що новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня, напередодні написали ЗМІ: кого куди призначать.
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