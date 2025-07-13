Новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня: ЗМІ написали, кого куди призначать

Про це ввечері у неділю, 13 липня 2025 року, повідомляють Суспільне та РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на початку тижня Зеленський зустрінеться зі Свириденко, щоб обговорити формат та членів нового Кабміну.

Натомість діючий прем'єр Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, який планується призначити на посаду посла України в США.

Крім того, в новому складі уряду будуть об'єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень всередині уряду.

"У будь-якому разі, своїх посад мають позбутися декілька міністрів, перелік яких ще визначається", - пише РБК-Україна.