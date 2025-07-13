Новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня: ЗМІ написали, кого куди призначать
Президент Володимир Зеленський може запропонувати посаду голови уряду першій віцепрем’єрці-міністерці економіки Юлії Свириденко
Про це ввечері у неділю, 13 липня 2025 року, повідомляють Суспільне та РБК-Україна із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що на початку тижня Зеленський зустрінеться зі Свириденко, щоб обговорити формат та членів нового Кабміну.
Натомість діючий прем'єр Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, який планується призначити на посаду посла України в США.
Крім того, в новому складі уряду будуть об'єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень всередині уряду.
"У будь-якому разі, своїх посад мають позбутися декілька міністрів, перелік яких ще визначається", - пише РБК-Україна.
За даними Bloomberg, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом 4 липня обговорив можливість заміни посла України у Вашингтоні. Нині українське посольство у Сполучених Штатах очолює ексміністерка фінансів Оксана Маркарова, яка починала свою урядову кар'єру ще за Петра Порошенка.
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