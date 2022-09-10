Полонений азовець Дмитро Козацький (Орест) здобув перші місця на фотовиставці в Парижі за світлини з Азовсталі
Полонений боєць "Азову" Дмитро Козацький здобув золото та срібло на фотовиставці в Парижі за серію фото з Азовсталі The Light will win
Про це йдеться на сайті виставки Prix de la Photographie Paris.
Дмитро Козацький здобув перше місце в категорії Press/War і друге - у загальній категорії Press.
"Всі бачили ці фото з Азовсталі. Їх автор Дмитро Козацький зараз у полоні. Поки він у полоні, розсилайте ці фотографії на всі можливі журналістські та фотоконкурси. Важливо! Важливо, щоб весь світ знову побачив героїв України, які до останнього захищають свою землю", - ідеться в повідомленні.
- 20 травня Дмитро Козацький опублікував прощальні фото із заводу "Азовсталь".
- Також він попросив у twiiter надсилати опубліковані ним фото на журналістські премії і фотоконкурси. "Якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - написав він.
- 6 червня мама бійця полку "Азов" Дмитра Козацького Ірина Юрченко розповіла, що з різних куточків світу до неї надходять запити про дозвіл взяти світлини з Азовсталі, які зробив Дмитро, для фотовиставок про війну РФ проти України.
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