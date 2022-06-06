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Головна війна з Росією "Весь світ має бачити ці фото": мама бійця полку "Азов" Дмитра Козацького про його світлини з Азовсталі
Ексклюзив

"Весь світ має бачити ці фото": мама бійця полку "Азов" Дмитра Козацького про його світлини з Азовсталі

6 червня, 2022 понедiлок
15:48
війна з Росією Боєць "Азова" Орест

Мама бійця полку “Азов” Дмитра Козацького Ірина Юрченко розповіла, що з різних куточків світу до неї надходять запити про дозвіл взяти світлини з Азовсталі, які зробив Дмитро, для фотовиставок, які висвітлюють війну в Україні

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Світлини мого сина з Азовсталі дуже зворушливі. Це просто неймовірно. Їхній подвиг і їхня самопожертва. Зараз я розумію, що мій син зробив великий подвиг та клич, який розноситься у всьому світі. Оскільки, коли ми чуємо про війну, бомбардування це одне, а коли ми бачимо, то відчуваємо зовсім інші емоції. Фото наших поранених бійці, їхні понівечені тіла. Важко це переживати, проте, коли дивишся в їхні очі, то бачиш людину наповнену життям", - розповіла пані Ірина.

Ірина також додала, що світлина її сина Дмитра Козацького залишать пам’ять про подвиг наших військових з Азовсталі на тисячоліття.

"Ці фото залишать пам’ять про подвиг наших військових. Завдяки світлинам мого сина весь світ побачить в яких умовах наші військові стримували російських окупантів. Зараз дуже багато людей зв’язуються зі мною, щоб отримати дозвіл виставляти світлини Дмитра на виставках. Дмитро сам про це мене просив. Він просив зробити все, щоб весь світ міг побачити ці світлини. Його фото вже отримали польську премію і Дмитра особисто чекають у Польщі, щоб вручити йому цю нагороду. І зараз я і вся Україна маємо робити все, аби про наших героїв з Азовсталі не забували", - додала Ірина.

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