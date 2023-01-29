Половина українських біженців у Литві знайшла роботу, але майже 80% хочуть її змінити, – дослідження

Про це повідомило видання Delfi, із посиланням на дослідження, проведене Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva) разом із литовським агентством із працевлаштування SOPA.

Зазначається, що найбільше українців працюють у великих містах Литви: Вільнюсі – 6800, у Каунасі – 2900, у Клайпеді – 2600.

Зокрема видання зазначає, що 78,4% учасників опитування повідомили, що хотіли б змінити роботу. Причини такого бажання різні, але 41% вважають зарплату надто низькою, 28,2% хотіли б працювати у сфері своєї кваліфікації, а 12,8% – скаржаться на важкі умови праці.

"У листопаді-грудні 2022 року ми провели опитування, в якому брали участь 104 респонденти. Найчастіші причини, через які українці не можуть влаштуватися на роботу – мовний бар'єр і догляд за дітьми. Велика частина жінок з України приїхала не тільки з малолітніми дітьми, а й з літніми членами сім'ї, тож на них лежить подвійне навантаження, знайти роботу в такому разі буває нелегко", – пояснила представниця SOPA Інга Шукайтене.

Окрім того, дослідження показало, що 46,2% респондентів думають про відкриття свого бізнесу в Литві, але їм не вистачає інформації, майже половина відзначає брак консультацій у фахівців.

Також, за даними Департаменту статистики Литви, з початку війни Росії в Україні в лютому 2022 року до країни прибуло 71,5 тисячі біженців. Деякі з них могли покинути Литву та переїхати в інші країни, або повернутися додому.

25 січня стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону, який регламентує надання допомоги біженцям з України, які виїхали через збройну агресію РФ.

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