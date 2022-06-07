Половина українців відчуває тривогу за майбутнє своєї країни, – опитування

Це засвідчують дані опитування, що його провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund.

Тривогу за своє майбутнє відчуває трохи більш як 50% респондентів. За майбутнє України тривожиться 46,5%. З надією дивиться у власне майбутнє майже 51% опитаних українців. У те, що хороше майбутнє чекає на його країну, вірить ще більше людей – понад 61%.

Серед позитивних емоцій респонденти часто відчувають також оптимізм та упевненість. А от серед негативних – розгубленість і страх. Байдужим до того, що відбувається, є лише кожен 25-й (0,4%).

Більший оптимізм виявляють чоловіки, молодь і люди з вищою освітою. Жінки, старші люди та ті, що здобули робітничу спеціальність, зневірюються частіше.

Як зазначають дослідники, респонденти загалом більш впевнені у своїх емоціях стосовно держави, ніж свого майбутнього, що є нетиповим для соціальних досліджень.

Участь у дослідженні "Самопочуття українців під час війни: емоції, очікування, особистий досвід – опитування у західних та центральних регіонах", проведеному впродовж 7-15 травня, взяли 1000 респондентів із західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька) і центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська області) областей України. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 3,1%.