Польща, але до певного моменту, - Данілов про стратегічних партнерів України
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав головних стратегічних партнерів України
Про це він заявив у інтерв'ю українській версії Forbes.
"На першому місці Велика Британія, США та країни Балтії", - назвав він основних партнерів України.
На думку Данілова, є ще Польща та інші, які є партнерами "до певного моменту: якщо ми виявимо слабкість, то частина з них можуть припинити ставитися до нас доброзичливо".
Він також заявив, що Україна може синхронізувати санкції з США щодо громадян нашої держави.
"По кожному зі 134 людей під санкціями, ми робимо звіт із причинами їхнього потрапляння під ці санкції. Ми не можемо їм нікого видавати, але не виключаю, що синхронізуємо санкції зі США. Йдеться не про прізвища, а про партнерські відносини", - підсумував Данілов.
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