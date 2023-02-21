Польща бойкотуватиме ЧС з боксу через участь росіян та білорусів
Збірна Польщі бойкотуватиме чемпіонат світу - 2023 з боксу через участь в турнірі росіян та білорусів
Про це повідомляє Sport.pl.
За словами віцепрезидента Польської боксерської асоціації Мацея Демеля, відповідне рішення було ухвалено ще у 2022 році, одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і переглядати його ніхто не збирається.
"Ми одна з перших спортивних асоціацій, яка після початку війни в Україні прийняла постанову, що ми не будемо виступати на змаганнях, де братимуть участь росіяни та білоруси. Відтоді нової постанови ми не приймали, тому стара залишається чинною. Ми послідовні у своїх діях", – сказав Демель.
Раніше про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди.
У 2023 році чоловічий чемпіонат світу відбуватиметься з 1 до 14 травня у Ташкенті (Узбекистан), а жіночий - з 15 до 26 березня у Нью-Делі (Індія).
- 9 лютого Федерація боксу США заявила про відмову брати участь у чоловічому та жіночому чемпіонатах світу, через рішення допустити росіян та білорусів на турніри під національними прапорами.
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