Збірна США з боксу знялася з ЧС, до якого допущені спортсмени з РФ та Білорусі
Федерація боксу США заявила про відмову брати участь у чоловічому та жіночому чемпіонатах світу, зокрема через рішення Міжнародної асоціації боксу (IBA) допустити росіян та білорусів на турніри під національними прапорами
Про це Федерація боксу США (USA Boxing) повідомила на офіційному сайті.
Основною претензією USA Boxing стало те, що Міжнародна федерація боксу (IBA) було ухвалено рішення проігнорувати рекомендації МОК та допустити боксерів з Росії та Білорусі до змагань під своїми прапорами.
Крім того, американська федерація наголосила на непрозорих виборах президента IBA Умара Кремльова, зв'язку організації з "Газпромом" і не завжди об'єктивній роботі суддів на турнірах.
"Хоча спорт покликаний бути політично нейтральним, багато боксерів, тренерів та інших представників української боксерської спільноти було вбито в результаті російської агресії проти України. Зокрема, тренер Михайло Кореновський, який загинув внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у січні 2023 року. Спортивна інфраструктура України, включаючи численні боксерські зали, зруйнована російською агресією", – йдеться у заяві.
Відзначимо, що чоловічий чемпіонат світу проходитиме в Узбекистані з 1 по 14 травня, а жіночий – в Індії з 15 по 31 березня.
- Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.
- 3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду.
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024.
- 7 лютого п'ять скандинавських країн оголосили спільну вимогу до МОК не повертати спортсменів з РФ та Білорусі на змагання.
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