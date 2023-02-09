Про це Федерація боксу США (USA Boxing) повідомила на офіційному сайті.

Основною претензією USA Boxing стало те, що Міжнародна федерація боксу (IBA) було ухвалено рішення проігнорувати рекомендації МОК та допустити боксерів з Росії та Білорусі до змагань під своїми прапорами.

Крім того, американська федерація наголосила на непрозорих виборах президента IBA Умара Кремльова, зв'язку організації з "Газпромом" і не завжди об'єктивній роботі суддів на турнірах.

"Хоча спорт покликаний бути політично нейтральним, багато боксерів, тренерів та інших представників української боксерської спільноти було вбито в результаті російської агресії проти України. Зокрема, тренер Михайло Кореновський, який загинув внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у січні 2023 року. Спортивна інфраструктура України, включаючи численні боксерські зали, зруйнована російською агресією", – йдеться у заяві.

Відзначимо, що чоловічий чемпіонат світу проходитиме в Узбекистані з 1 по 14 травня, а жіночий – в Індії з 15 по 31 березня.