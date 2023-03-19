Про це інформує WP.

Рощишевський прокоментував рішення польської влади надати Україні винищувачі МіГ-29. Він заявив, що напругу нарощують не НАТО, не Польща, не Франція та не Словаччина, і наголосив, що це саме Росія напала на Україну та вбиває там людей і викрадає українських дітей.

"Тож або України сьогодні захищатиме свою незалежність, а якщо ні, ми будемо змушені вступити в цей конфлікт, тому що наші фундаментальні цінності, які є основою нашої цивілізації, опинилися під загрозою, тому в нас не буде вибору", - наголосив Рощишевський.

Згодом у посольстві Польщі у Франції уточнили слова Рощишевського. Там наголосили, що під час розмови з редактором видання посол стверджував про необхідність підтримку України союзниками. Також він говорив про загрозу, яку представляє Росія для Європи та європейських цінностей.

"Прослуховуючи всю розмову, можна зрозуміти, що не було оголошення про пряму участь Польщі в конфлікті, а лише попередження про наслідки невдачі України - можливість нападу або втягнення у війну Росією послідовних центральноєвропейських країн - балтійських держав і Польщі", - ідетсья в повідомленні.

У посольстві наголосили, що висловлювання Рощишевського повністю відповідає цьому аналізу і саме в цьому сенсі слід розуміти цитований фрагмент тексту.