Польща готує додаткове оподаткування для компаній, які продовжують працювати на російському ринку
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 21 березня матиме зустріч з головами парламентських партій країни, де вони обговорять, зокрема, можливість запровадження додаткового податкового навантаження на компанії, які не пішли з Росії, попри війну в Україні
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на слова речника польського уряду Пьотра Мюллера у Polsat News.
Темою зустрічі має стати ситуація в Україні, серед питань, окрім додаткового оподаткування, ідея конфіскації майна російських олігархів у Польщі.
Також обговорюватиметься можливість запровадження конфіскації майна юридичних та приватних осіб, які підтримують діяльність Росії.
- Нагадаємо, Міжнародні компанії Michelin Group, Bayer і Baker McKenzie припиняють співпрацю з Росією.
- Французька компанія, яка спеціалізується на продажі товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ. Такі самі плани у всесвітньовідомого банку Raiffeisen.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе