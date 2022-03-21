Польща готує додаткове оподаткування для компаній, які продовжують працювати на російському ринку

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на слова речника польського уряду Пьотра Мюллера у Polsat News.



Темою зустрічі має стати ситуація в Україні, серед питань, окрім додаткового оподаткування, ідея конфіскації майна російських олігархів у Польщі.



Також обговорюватиметься можливість запровадження конфіскації майна юридичних та приватних осіб, які підтримують діяльність Росії.

Нагадаємо, Міжнародні компанії Michelin Group, Bayer і Baker McKenzie припиняють співпрацю з Росією.

Французька компанія, яка спеціалізується на продажі товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ. Такі самі плани у всесвітньовідомого банку Raiffeisen.