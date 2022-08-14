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Польща, Латвія та Естонія закликають НАТО посилити їх оборонний потенціал, - WP

14 серпня, 2022 неділя
11:53
Світ НАТО

Країни Східної Європи закликають НАТО посилити їх оборонний потенціал через побоювання, що "війна прийде до їхніх кордонів"

Про це передає Washington Post.

Зазначається, що Східна Європа, яка межує і з Україною, і з Росією, побоюється що "війна прийде до їхніх кордонів". У зв'язку з цим Польща, Латвія та Естонія закликають НАТО і США посилити їх оборонний потенціал.

Зокрема, європейські країни просять США направити додаткові сили в регіон. При цьому після початку війни в Україні кількість американського контингенту в Європі було збільшено до 100 тисяч осіб.

Також Польща, Латвія та Естонія мають намір отримати й закупити більше зброї. Йдеться про сучасне озброєння, яке відповідає стандартам НАТО. Воно повинно замінити техніку та обладнання радянських часів, частина якого були передані Україні.

Наприклад, Польща очікує на ракетні батареї Patriot, РСЗВ HIMARS, винищувачі F-16 і бойові танки Abrams. У Литві раніше заявили, що Міноборони шукає сучасну ракетну артилерію великої дальності, системи ППО і берегової охорони.

  • 22 липня Польща звинуватила Німеччину в затримці озброєння, яке Варшава мала отримати замість переданого Україні.
  • За словами латвійського міністра оборони Артіса Пабрікса, важливо змінити мислення союзників з огляду на поточні загрози, що линуть від Росії. 28 червня він заявив, що Росія залишиться загрозою ще на 5-10 років.

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