Росія залишиться загрозою ще на 5-10 років, - міноборони Латвії
Латвія підтримує ідею ухвалення нової стратегічної концепції НАТО на саміті Альянсу в Мадриді з огляду на загрозу, яка йде збоку Росії
Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на Delfi.
За словами латвійського міністра оборони Артіса Пабрікса, важливо змінити мислення союзників з огляду на поточні загрози, що линуть від Росії.
Також Латвія хоче більшої присутності НАТО в країні, що означає більше спільних військових навчань, а також розміщення озброєння і боєприпасів на території.
"Союзники розуміють наші проблеми і наші сподівання. Нам вдалося пояснити їх їм. Звичайно, цього не відбудеться в останній день мадридської зустрічі на найвищому рівні, тому що саміт означить низку речей, які мають зробити як союзники, так і ми самі", – сказав міністр оборони.
Пабрікс додав, що країна має намір побудувати другий полігон для військових навчань, а також збирається витрачати не менше 2,5% свого валового внутрішнього продукту на оборону у "у звʼязку з нинішніми складними обставинами".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.09
- Актуальне
- Важливе