Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на Delfi.

За словами латвійського міністра оборони Артіса Пабрікса, важливо змінити мислення союзників з огляду на поточні загрози, що линуть від Росії.

Також Латвія хоче більшої присутності НАТО в країні, що означає більше спільних військових навчань, а також розміщення озброєння і боєприпасів на території.

"Союзники розуміють наші проблеми і наші сподівання. Нам вдалося пояснити їх їм. Звичайно, цього не відбудеться в останній день мадридської зустрічі на найвищому рівні, тому що саміт означить низку речей, які мають зробити як союзники, так і ми самі", – сказав міністр оборони.

Пабрікс додав, що країна має намір побудувати другий полігон для військових навчань, а також збирається витрачати не менше 2,5% свого валового внутрішнього продукту на оборону у "у звʼязку з нинішніми складними обставинами".