Польща обіцяє надати всю необхідну допомогу для вступу України в ЄС
Польща цілком готова допомогти Україні з вступом до ЄС
Про це написав міністр закордонних справ Збігнєв Рау у Twitter.
"Польща завжди виступала за членство України в ЄС. Сьогодні, коли українці героїчно захищаються від російської агресії, настав час вітати Україну у спільноті ЄС. Польща надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України", - зазначив він.
- Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС.
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