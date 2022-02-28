Польща обіцяє надати всю необхідну допомогу для вступу України в ЄС

Про це написав міністр закордонних справ Збігнєв Рау у Twitter.



"Польща завжди виступала за членство України в ЄС. Сьогодні, коли українці героїчно захищаються від російської агресії, настав час вітати Україну у спільноті ЄС. Польща надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України", - зазначив він.

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС.