Польща офіційно звернулася до Німеччини за дозволом на передачу танків Україні

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у twitter.

За його словами, заявка на передачу танків Leopard для України була передано німецькій стороні.

"Німці вже отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!", - написав Блащак.

19 січня Польща заявила про намір передати танки Leopard 2 Україні попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

24 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння для передачі.

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