Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на саміті в Рейк'явіку.

"У нас відносно невелика кількість F-16. Ми готові підтримувати процес підготовки українських пілотів – про це я деякий час говорив з прем’єр-міністром, міністром національної оборони (Маріушем Блащаком). З іншого боку, та кількість літаків F-16, які ми маємо, не дає змоги сьогодні говорити про передачу Україні будь-якої їх частини", - сказав він.

Дуда зазначив, що Польща пожертвувала Україні "багато зброї на мільярди доларів".

"Саме ми передали безпрецедентні для ЄС обсяги озброєнь, ми передали Україні понад 300 танків, ми передали майже всі наші МіГ-29, про які Україна просила у нас із самого початку конфлікту", - сказав президент Польщі.