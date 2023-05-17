Польща передала Україні майже всі "міги", але не готова віддати F-16, – Дуда
Польща передала Україні майже всі свої радянські винищувачі МіГ-29, але не готова віддати навіть частину сучасних літаків F-16, адже має їх замало
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на саміті в Рейк'явіку.
"У нас відносно невелика кількість F-16. Ми готові підтримувати процес підготовки українських пілотів – про це я деякий час говорив з прем’єр-міністром, міністром національної оборони (Маріушем Блащаком). З іншого боку, та кількість літаків F-16, які ми маємо, не дає змоги сьогодні говорити про передачу Україні будь-якої їх частини", - сказав він.
Дуда зазначив, що Польща пожертвувала Україні "багато зброї на мільярди доларів".
"Саме ми передали безпрецедентні для ЄС обсяги озброєнь, ми передали Україні понад 300 танків, ми передали майже всі наші МіГ-29, про які Україна просила у нас із самого початку конфлікту", - сказав президент Польщі.
- Раніше стало відомо, що Велика Британія й Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції винищувачів для України.
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