Польща під час головування у ОБСЄ матиме пріоритет щодо України, - МЗС

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив в ефірі Польського радіо.

За його словами, Польща має зайнятися питанням безпеки і виходом з кризи, пов'язаної з коронавірусом.

Пшидач сподівається, що Росія погодиться на переговори не лише щодо ОРДЛО, але й на тему анексії Криму.

Він відзначив економічні труднощі через коронавірус і додав, що ринкова нестабільність впливає на безпекову витуацію.

Польща з 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Роботою ОБСЄ керує міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.



