Польща під час головування у ОБСЄ матиме пріоритет щодо України, - МЗС
Питання України буде пріоритетним для Польщі під час головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі
Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив в ефірі Польського радіо.
За його словами, Польща має зайнятися питанням безпеки і виходом з кризи, пов'язаної з коронавірусом.
Пшидач сподівається, що Росія погодиться на переговори не лише щодо ОРДЛО, але й на тему анексії Криму.
Він відзначив економічні труднощі через коронавірус і додав, що ринкова нестабільність впливає на безпекову витуацію.
Польща з 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Роботою ОБСЄ керує міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.
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