Польща почала отримувати газ з Норвегії через новозбудований газопровід

Про це повідомив польський оператор газопроводу Gaz-System.

"Сьогодні той історичний день. Починається транспортування газу по газопроводу Baltic Pipe", – йдеться в повідомленні.

Трубопровід знаходиться в центрі стратегії Польщі щодо диверсифікації постачання газу в бік від Росії, яка почалася за багато років до того, як лютневе вторгнення Москви в Україну спровокувало глобальну енергетичну кризу.

Представник Gaz-System повідомив, що постачання почалися сьогодні вранці, а заявки або запити на подачу газу трубопроводом 1 жовтня склали 62,4 млн кВтг.

Відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі у квітні, коли та відмовилася платити у рублях.

27 вересня у польському місті Голенюв відкрили газопровід Baltic Pipe. Трубопровід з річною пропускною спроможністю 10 млрд кубометрів був відкритий через день після того, як було виявлено витік в підводних газопроводах Nord Stream, які з'єднують Росію з Європою.

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