Польща припинила мовлення російських каналів через вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє gov.pl.



"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила постанову про виключення з "Реєстру телевізійних програм, що розповсюджуються виключно в системі ІКТ та розподілених програм" такі канали: RT (Russia Today), RT Documentary, РТР Планета, Союз ТВ, Росія 24", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зняття з реєстру означає неможливість розповсюдження цих програм в кабельних мережах, супутникових платформах та інтернет-платформах.







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