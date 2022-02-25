Польща припинила мовлення російських каналів через вторгнення РФ в Україну
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Польщі через вторгнення Російської Федерації в Україну зняла з реєстру телевізійних програм низку російських каналів
Про це повідомляє gov.pl.
"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила постанову про виключення з "Реєстру телевізійних програм, що розповсюджуються виключно в системі ІКТ та розподілених програм" такі канали: RT (Russia Today), RT Documentary, РТР Планета, Союз ТВ, Росія 24", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зняття з реєстру означає неможливість розповсюдження цих програм в кабельних мережах, супутникових платформах та інтернет-платформах.
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