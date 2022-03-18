Польща спростить обмін валюти для біженців з України, - Нацбанк

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний банк Польщі.

Зазначається, що обмінні пункти і банки неохоче приймали гривню, зважаючи на надлишок валюти через велику кількість біженців.

"У зв’язку зі значним припливом біженців від війни з території України, які надходять до Республіки Польща з гривнями у формі готівки, Національний банк Польщі проводить інтенсивну підготовку щодо конвертації гривні в злоті", – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Згідно з повідомленням, банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн будуть обмінюватися на загальну суму 10 000 гривень на особу.