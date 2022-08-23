Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року.

Як йдеться у повідомленні, Польща є тимчасовим прихистком для багатьох українців і Україна може цілком розраховувати на підтримку поляків.

"Жінки та чоловіки України охороняють Європу. Вони платять високу ціну своїми життями, здоров'ям і втратами за Прагу, за Варшаву, за Берлін. Польща – це ваше запілля, це ваш тил, це ваша домівка, це ваші брати і сестри і родина для всіх українських біженців, які мусять втікати від війни. Вони мають нову домівку, хоча й тимчасову, у Польщі", - сказав Дуда.

Також Дуда наголосив, що Польща підтримувала б Україну за будь-якого президента.

"Ми не маємо суперечок з цього приводу. Усі, хто перебував до мене на цій посаді, сказали б те саме, всі президенти Польщі промовляють до вас, ми з вами, ми на вашому боці...Дорогі українські браття! Ще не вмерла Україна, іще Польща не згинула, разом до перемоги!", - сказав президент Польщі.

У вівторок, 23 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до столиці України.

У Варшаві запрацював Центр допомоги для українців "Пліч-о-пліч", діяльність якого передовсім буде спрямована на допомогу й підтримку тих, хто приїхав з України, тікаючи від війни.

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