Польща вимагає повної заборони в’їзду громадян РФ на територію ЄС, крім деяких винятків
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава однозначно виступає за те, аби громадяни РФ не могли подорожувати до ЄС
Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву прем'єра Польщі.
Він наголосив, що Польща - серед тих країн, які підтримують заборону на в’їзд громадян Росії до ЄС.
"Ми переконані, що потрібно не просто уникати надмірної кількості поїздок з Росії - їх потрібно звести до мінімуму. Зараз надзвичайна ситуація, за нашим східним кордоном - війна, і агресор має відчути наслідки", - заявив Матеуш Моравецький.
На його думку, варто обмежитися видачею гуманітарних віз та віз тим росіянам, які явно є опонентами режиму Путіна.
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