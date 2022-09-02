Польща вимагає повної заборони в’їзду громадян РФ на територію ЄС, крім деяких винятків

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву прем'єра Польщі.

Він наголосив, що Польща - серед тих країн, які підтримують заборону на в’їзд громадян Росії до ЄС.

"Ми переконані, що потрібно не просто уникати надмірної кількості поїздок з Росії - їх потрібно звести до мінімуму. Зараз надзвичайна ситуація, за нашим східним кордоном - війна, і агресор має відчути наслідки", - заявив Матеуш Моравецький.

На його думку, варто обмежитися видачею гуманітарних віз та віз тим росіянам, які явно є опонентами режиму Путіна.

14 серпня заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик заявив, що Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС.