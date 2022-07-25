Польща виступила проти зменшення споживання газу на 15%

Про це інформує Європейська Правда.

За словами міністерки, Євросоюзу важливо зберігати солідарність на тлі російської агресії, зокрема в енергетичній сфері. Водночас Польща має сумніви щодо плану Єврокомісії та не може прийняти рішення, які можуть негативно вплинути на її енергетичну безпеку.

"На жаль, пропозиція (Єврокомісії - Ред.) нав’язує державам-членам певні інструменти замість дозволити їм координувати дії для пом’якшення кризи. Ми підтримуємо добровільні цілі зі скорочення (споживання газу - Ред.), а не обов’язкові", – зазначила Москва на пресконференції.

Польська міністерка також зазначила, що регламент ЄС щодо безпеки постачання енергосіїв від 2017 року вже містить достатньо механізмів для забезпечення Європи газом і захисту споживачів.

"Ми не можемо прийняти ситуації, за якої тягар солідарності покладатиметься лише на кілька країн – переважно з Центральної та Східної Європи", – додала Москва.

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