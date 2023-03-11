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Польща вперше сама доправила собі скраплений газ

11 березня, 2023 субота
17:18
Економіка

Газовоз "Лех Качинський", що належить польській компанії PKN Orlen, у суботу, 11 березня вперше доправив до терміналу у місті Свіноуйсьце партію в 70 тисяч тонн скрапленого природного газу зі США

Про це повідомляє видання PAP.

Як заявив на церемонії прийняття газовоза віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін: "Польща є незалежною та енергетично суверенною державою".

Зокрема урядовець також підкреслив символізм події, вказавши, що політика енергетичної незалежності Польщі від постачання сировини з Росії була ініційована колишнім президентом Лехом Качинським.

Генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек своєю чергою сказав, що концерн інвестує 70 мільярдів злотих у збільшення видобутку нафти і газу, більшу частину з них – у Норвегії, а також у Польщі, Канаді та Пакистані.

Довідка

"Лех Качинський" – це перший із восьми газовозів, які будуть у розпорядженні Польщі. Судно було спущене на воду в середині грудня 2022 року. Друге судно серії – "Гражина Гесицька" – наразі проходить ходові випробування біля берегів Південної Кореї. Ще два газовози будуть поставлені в 2024-му, решта – роком пізніше.

Кожне із замовлених суден має довжину майже 300 метрів і, як передбачається, буде перевозити 174 тисячі кубометрів, або близько 70 тисяч тонн скрапленого газу, що еквівалентно приблизно 100 мільйонам кубометрів газу в летючому стані.

  • Раніше Польща розірвала контракт з Газпромом, яким було передбачено постачання газу до кінця 2022 року.
  • 28 вересня стало відомо, що у польському місті Голенюв офіційно відкрили газопровід Baltic Pipe, що пролягає між Польщею та Данією. Ним у Польщу та сусідні країни постачатимуть газ із Норвегії
Світ
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ЄС
газ
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