Польща заморозила російські активи на $33 млн

Про це повідомляє money.pl.



Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що Польща вже заморозила російські активи на суму 140 мільйонів злотих. Однак чинне законодавство не дозволяє конфіскувати ці кошти та передати їх Україні.



"Ви можете заморозити активи, і ми це робимо, але ви не можете пожертвувати їх зверху вниз, наприклад, жертвам російського нападу на Україну", - зазначив речник уряду.



Опозиція Польщі стверджує, що майно може бути конфісковано, і для цього не потрібно змінювати Конституцію. Проте, за словами Мюллера, ці заяви є неправдивими.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb