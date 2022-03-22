Польща заморозила російські активи на $33 млн
Польща вже заморозила російських активів на 140 мільйонів злотих ($33 мільйони), але в рамках чинного законодавства держава не може конфіскувати це майно
Про це повідомляє money.pl.
Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що Польща вже заморозила російські активи на суму 140 мільйонів злотих. Однак чинне законодавство не дозволяє конфіскувати ці кошти та передати їх Україні.
"Ви можете заморозити активи, і ми це робимо, але ви не можете пожертвувати їх зверху вниз, наприклад, жертвам російського нападу на Україну", - зазначив речник уряду.
Опозиція Польщі стверджує, що майно може бути конфісковано, і для цього не потрібно змінювати Конституцію. Проте, за словами Мюллера, ці заяви є неправдивими.
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