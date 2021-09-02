Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Про рішення президента оголосив його прессекретар Блаве Спіхальский повідомляє Gazeta Wyborcza.

Як зазначається, надзвичайний стан запроваджений у частині Підляського і Люблінського воєводств.

"У четвер (2 вересня) президент Анджей Дуда підписав указ про запровадження надзвичайного стану в деяких провінціях Підляського і Люблінського воєводств, тобто про обмеження громадянських свобод в цих регіонах", – йдеться у повідомленні.

Рішення президента набуває чинності одразу після публікації в "Віснику законів".

Надзвичайний стан триватиме 30 днів, якщо постанову не буде скасовано Сеймом в понеділок, 6 вересня.

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