Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Президент Польщі Анджей Дуда запровадив надзвичайний стан на кордоні із Білоруссю через кризу, пов’язану з потоком нелегальних мігрантів
Про рішення президента оголосив його прессекретар Блаве Спіхальский повідомляє Gazeta Wyborcza.
Як зазначається, надзвичайний стан запроваджений у частині Підляського і Люблінського воєводств.
"У четвер (2 вересня) президент Анджей Дуда підписав указ про запровадження надзвичайного стану в деяких провінціях Підляського і Люблінського воєводств, тобто про обмеження громадянських свобод в цих регіонах", – йдеться у повідомленні.
Рішення президента набуває чинності одразу після публікації в "Віснику законів".
Надзвичайний стан триватиме 30 днів, якщо постанову не буде скасовано Сеймом в понеділок, 6 вересня.
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