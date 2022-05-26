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Польща змусила 700 українських біженців повернути соціальні виплати 

26 травня, 2022 четвер
13:41
біженці з України

Йдеться про 700 громадян України, які прийняли рішення повернутися додому, але не повідомили про це місцеве управління соціального страхування (ZUS), яке здійснює відповідні виплати

Про це повідомляє RMF24.

Більшість біженців оформила в Польщі допомогу по догляду за дитиною "500+". Цю допомогу виплачують щомісяця в розмірі 500 злотих на кожну дитину. 

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Польщі прибуло майже 3,5 мільйона українців. З них у базі даних PESEL зареєструвалося лише 1,1 мільйона. Нагадаємо: нараховувати будь-яку соціальну допомогу людині починають тільки за наявності цього номера. Близько 1,4 млн біженців уже повернулося додому. 

Державна організація, яка відповідає за питання соціального страхування має доступ до системи прикордонного контролю. Якщо громадянин України, який перебуває у Польщі, перетинає польсько-український кордон, ця інформація відразу надходить до ZUS. Однак це не означає, що нарахування пільг автоматично припиняється. Cпеціальний закон гарантує громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, тимчасовий захист Республіки Польща. Згідно з його положеннями, така людина має право виїздити за межі країни, але не довше ніж на 30 днів (сумарно), бо тоді втратить право на всі пільги. Якщо попередньо не поінформує про це ZUS, зобов'язана буде повернути не тільки кошти, а й відсотки. 

В управлінні соціального страхування повідомили про 700 випадків, коли українські громадяни вже перебували вдома, а їм надійшов черговий транш соціальних виплат з Польщі. Їх зобов'яжуть повернути неправомірно отримані кошти. 

У ZUS визнають, що їм складніше проконтролювати переміщення українців у межах Європейського Союзу. Оскільки прикордонного контролю тут немає, організація отримує інформацію лише тоді, коли така людина знаходить в іншій країні роботу чи звертається до державних органів по соціальну допомогу. 

  • З початку літа Польща скорочує для поїздок видачу безкоштовних квитків українцям

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