Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

В Укрзалізниці нагадують, що правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців не змінюються:

скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть громадяни, які перетнули кордон України з 24 лютого, та належать до наступних груп: діти до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років і люди з інвалідністю.

"Посадка в поїзди – по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу", – додають у повідомленні.

Також українцям з інвалідністю необхідно пред'явити документи, які це підтверджують.

Укрзалізниця змінила час відправки Інтерсіті+ з Перемишля для зручної пересадки. Завдяки цьому повернення додому для українців у Вроцлаві, Катовіце, Кракові та Жешуві стане зручнішим.

Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України". Квитки будуть доступні впродовж місяця (з 14 травня по 15 червня).

Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України". Квитки будуть доступні впродовж місяця (з 14 травня по 15 червня). Стів Морган, уродженець Ліверпуля, допоможе дістатись українським біженцям із Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії.

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