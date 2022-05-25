Польща скорочує кількість напрямків з безоплатним проїздом для українців
З початку літа Польща скорочує для поїздок видачу безкоштовних квитків українцям. З 1 червня пасажири з України можуть їхати безоплатно лише на маршрутах з та до міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
В Укрзалізниці нагадують, що правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців не змінюються:
- скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть громадяни, які перетнули кордон України з 24 лютого, та належать до наступних груп: діти до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років і люди з інвалідністю.
"Посадка в поїзди – по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу", – додають у повідомленні.
Також українцям з інвалідністю необхідно пред'явити документи, які це підтверджують.
- Укрзалізниця змінила час відправки Інтерсіті+ з Перемишля для зручної пересадки. Завдяки цьому повернення додому для українців у Вроцлаві, Катовіце, Кракові та Жешуві стане зручнішим.
Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України". Квитки будуть доступні впродовж місяця (з 14 травня по 15 червня).
- Стів Морган, уродженець Ліверпуля, допоможе дістатись українським біженцям із Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії.
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