Польська PKN Orlen розірвала останній контракт із РФ щодо постачання нафти
Польська нафтогазова компанія PKN Orlen розірвала контракт з російською Татнефть без виплати штрафних санкцій після припинення Москвою постачання нафти до країни
Про це пишуть Reuters.
Зазначається, що постачання продукту нафтопроводом "Дружба" припинили в лютому , лише через день після того, як Польща поставила в Україну перші танки Leopard.
Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли закінчився довгостроковий контракт PKN Orlen з Роснефть. Угода з Татнефть мала закінчитися в 2024 році.
"Цих контрактів більше не існує. Контракт з "Роснєфтью" закінчився в січні, ми його не продовжили", - сказав гендиректор компанії Даніель Обайтек.
Другий контракт з "Татнефтью"... коли нафта перестала надходити, у нас з'явився аргумент для розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій", - додав він.
Гендиректор ствердив, що контракт був розірваний "кілька днів тому".
- Нагадаємо, Андрій Клименко, головний редактор порталу BlackSeaNews, висловив думку в етері Еспресо, що Росії вдалося переналаштуватися в умовах європейського ембарго та знайти нові ринки.
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