Польська PKN Orlen розірвала останній контракт із РФ щодо постачання нафти

Про це пишуть Reuters.

Зазначається, що постачання продукту нафтопроводом "Дружба" припинили в лютому , лише через день після того, як Польща поставила в Україну перші танки Leopard.

Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли закінчився довгостроковий контракт PKN Orlen з Роснефть. Угода з Татнефть мала закінчитися в 2024 році.

"Цих контрактів більше не існує. Контракт з "Роснєфтью" закінчився в січні, ми його не продовжили", - сказав гендиректор компанії Даніель Обайтек.

Другий контракт з "Татнефтью"... коли нафта перестала надходити, у нас з'явився аргумент для розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій", - додав він.

Гендиректор ствердив, що контракт був розірваний "кілька днів тому".