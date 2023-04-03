Росія рекордно збільшила експорт сирої нафти у березні, - головний редактор BlackSeaNews Клименко
Андрій Клименко, головний редактор порталу BlackSeaNews, вважає, що Росії вдалося переналаштуватися в умовах європейського ембарго та знайти нові ринки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Експорт російської сирої нафти значно зростає. Зараз ми бачимо рекорд за березень - це 5,5 млн тонн. Зазначу, що максимум був 4,3 млн тонн у червні минулого року, а середня кількість була 2,5 – 3 млн тонн. Тобто це означає, що Росії вдалося переналаштуватися в умовах європейського ембарго та знайти нові ринки у країнах Азії, перш за все - Індія, Китай, Сингапур", - зауважив головний редактор порталу BlackSeaNews.
Андрій Клименко закликає не вірити тим цифрам про російські дефіцити та падіння бюджету, які надає Росія, бо треба враховувати, що РФ керують розвідники, які займаються не тільки інформаційними спецопераціями.
"Також вони створюють за кордоном різні фонди. Сьогодні надійшла інформація, що донька чи племінниця Путіна очолила такий фонд. Тобто відкриваються рахунки на підставні фірми за кордоном, експортується значна частина нафти, у чому ми майже впевнені, начебто за умовами так званої цінової скелі, але це не так. Майже вся частина цих непрозорих коштів залишається на закордонних рахунках, а звідти вони можуть, але поки мріють, фінансувати закупівлю зброї. Але це загроза, яку треба вивчати та бути до неї готовими", - застеріг Клименко.
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