ЄС не переглядатиме стелю цін на російську нафту, - Bloomberg
У Європейській комісії вважають, що гранична ціна на російський енергоресурс має залишитися на встановленому рівні. Погоджена вартість ефективно утримує ринок
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, більшість країн-членів G7 відмовилися переглядати та знижувати поріг вартості російської нафти. Обмеження залишиться на рівні $60 за барель.
Джерела у Європейській комісії повідомили, що встановлений ліміт ефективно справляється зі своєю головною метою - обмежує прибутки Москви та водночас утримує баланс на ринку.
Bloomberg також зазначає, що відповідно до даних Міжнародного енергетичного агентства, експортна ціна російської нафти склала майже 52,5 долара за барель без урахування витрат на доставку та страхування.
Водночас ціни на російські нафтові сорти різняться, вказує видання. Ключовий сорт Urals торгується навіть дешевше встановлених обмежень - близько $45 за барель. У то час як інші сорти можуть продаватися дорожче.
- 9 березня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав знизити ціну на російську нафту вдвічі - таке рішення мають до кінця березня ухвалити ЄС та G7.
- 16 березня стало відомо, що США намагаються не вживати заходів, які можуть похитнути поставки російської нафти, оскільки це може привести до зростання цін на світовому ринку.
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