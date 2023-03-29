Роснєфть підписала угоду про збільшення постачання продукту до Індії

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що угоду підписали під час робочої поїздки до Індії генерального директора Роснєфті Ігоря Сечіна.

"Сторони також обговорили шляхи розширення співпраці НК "Роснефть" з індійськими компаніями по всьому ланцюжку створення вартості енергетичного сектора, зокрема можливості здійснення розрахунків у національних валютах", - заявили в компанії.

РФ перенаправляє свої постачання енергоносіїв із ринків у Європі, де запровадили санкції після початку повномасштабного вторгнення в Україну тогоріч.

Індія була найбільшим покупцем російської еталонної нафти марки Urals у березні. Постачання в Індію в цьому місяці складуть понад 50% всього морського експорту Urals. На другому місці - Китай.