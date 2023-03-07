Роснєфть фінансуватиме ПВК Вагнера: Пригожин домовився з очільником компанії Сечіним, - росЗМІ
Євген Пригожин заручився підтримкою одного з найбільш впливових у Росії людей, Ігоря Сечіна, – очільник Роснєфти та давнього соратника по ФСБ секретаря Совбезу Миколи Патрушева
Про неформальну зустріч Сечіна і Пригожина, що пройшла на початку минулого тижня, каналу "Можем об’яснить" розповів поінформований співрозмовник, близький до керівництва Роснєфти.
За його словами, за підсумками спілкування з Пригожиним Сєчін дав доручення забезпечити фінансову підтримку структурам Пригожина. Про які саме проєкти йдеться, джерело МО не знає.
У Роснєфти на запит журналістів відмовились коментувати співпрацю. У Пригожина теж поки ніяк не прокоментували угоду.
Проте зараз Z-канали стверджують, що Пригожин все ж таки досяг свого і отримав снаряди. Сталося це за розпорядженням секретаря Радбезу Миколи Патрушева — давнього соратника Ігоря Сечіна (обидва працювали у ФСБ).
Але жодних підтверджень того, що діяльність Пригожина схвалюється у високих кабінетах, досі немає. Прокремлівський політолог Сергій Марков у лютому заявив, що на федеральному ТБ у Росії заборонили згадувати про Пригожина та його ПВК. Близький до "кухаря Путіна" пабліки публікували методичку Міноборони для ЗМІ, де також йдеться про заборону згадування вагнерівців. Шойгу переграв Пригожина в апаратних іграх, і вже Міноборони замість ПВК Вагнера вербує в колоніях зеків.
Але тепер, можливо, Пригожин отримав високого покровителя.
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