США отримали ордер на арешт літака, що належить Роснефти
США отримали ордер на арешт літака Boeing, який належить російській компанії "Роснефть". Вартість апарата - понад $25 млн
Про це пише Reuters, посилаючись на Міністерство юстиції США.
Зазначається, що окружний суд США Східного округу Нью-Йорка ухвалив конфіскацію на підставі порушень експортного контролю та через санкції проти Росії.
За даними видання, від початку санкцій проти РФ літаки Boeing 737-7JU щонайменше сім разів залишали територію Росії та поверталися в країну. Представник міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив, що "Роснефть перетворила цей літак на контрабанду".
"Сьогоднішній примусовий захід демонструє, що російським компаніям і олігархам, які відверто ухиляються від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами у відповідь на невиправдану війну проти народу України, доводиться платити певну ціну", — заявив прокурор США Бреон Піс.
- У середу 8 березня Сполучені Штати Америки зняли санкційні обмеження з низки дочірніх структур російського Сбербанку в столиці Казахстану.
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