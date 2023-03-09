США отримали ордер на арешт літака, що належить Роснефти

Про це пише Reuters, посилаючись на Міністерство юстиції США.

Зазначається, що окружний суд США Східного округу Нью-Йорка ухвалив конфіскацію на підставі порушень експортного контролю та через санкції проти Росії.

За даними видання, від початку санкцій проти РФ літаки Boeing 737-7JU щонайменше сім разів залишали територію Росії та поверталися в країну. Представник міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив, що "Роснефть перетворила цей літак на контрабанду".

"Сьогоднішній примусовий захід демонструє, що російським компаніям і олігархам, які відверто ухиляються від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами у відповідь на невиправдану війну проти народу України, доводиться платити певну ціну", — заявив прокурор США Бреон Піс.