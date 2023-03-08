Про це інформує міністерство фінансів США.

Зі списку санкцій виключили щонайменше чотири дочірні структури Сбербанку. Вони зареєстровані у столиці Казахстану місті Алмати.

Мова йде про акціонерне товариство "Сбербанк Росії", яке називається "ТехакаБанк".

Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти восьми громадян Ірану. Зокрема:

Бахрам Абдоллахінджад генеральний директор Інституту Наджі Парс Аміна;

Махді Амірі - технічний директор відділу з питань кіберпростору, заступник генеральної прокуратури Ірану;

Реза Асгаріан - генеральний директор Naji Pas Company;

Сайєд Абдолрахім Мусаві - головнокомандувач армії Ісламської Республіки Іран;

Голамреза Рамезаніан Сані - генеральний директор Entebagh Gostar Sepehr Company;

Хабіб Шахсавари - командувач провінційного корпусу вартових ісламської революції Шохада в провінції Західний Азербайджан.

Також Даріуш Бахші та Алі Чахармахалі потрапили під санкції, їхні посади не були вказані.

Обмеження стосуються трьох іранських компаній - Naji Pas Company, Entebagh Gostar Sepehr Company та Інституту Наджі Парс Амін.

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Казахстан та провів зустріч з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим.