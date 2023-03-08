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США зняли санкції з низки дочірніх структур російського Сбербанку в Казахстані

8 березня, 2023 середа
18:27
Світ Сбербанк

У середу 8 березня Сполучені Штати Америки зняли санкційні обмеження з низки дочірніх структур російського Сбербанку в столиці Казахстану

Про це інформує міністерство фінансів США.

Зі списку санкцій виключили щонайменше чотири дочірні структури Сбербанку. Вони зареєстровані у столиці Казахстану місті Алмати.

Мова йде про акціонерне товариство "Сбербанк Росії", яке називається "ТехакаБанк".

Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти восьми громадян Ірану. Зокрема:

  • Бахрам Абдоллахінджад генеральний директор Інституту Наджі Парс Аміна;
  • Махді Амірі - технічний директор відділу з питань кіберпростору, заступник генеральної прокуратури Ірану; 
  • Реза Асгаріан - генеральний директор Naji Pas Company;
  • Сайєд Абдолрахім Мусаві - головнокомандувач армії Ісламської Республіки Іран;
  • Голамреза Рамезаніан Сані - генеральний директор Entebagh Gostar Sepehr Company;
  • Хабіб Шахсавари - командувач провінційного корпусу вартових ісламської революції Шохада в провінції Західний Азербайджан.

Також Даріуш Бахші та Алі Чахармахалі потрапили під санкції, їхні посади не були вказані.

Обмеження стосуються трьох іранських компаній - Naji Pas Company, Entebagh Gostar Sepehr Company та Інституту Наджі Парс Амін.

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Казахстан та провів зустріч з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим.

Казахстан
Іран
санкції проти Росії
війна з Росією
США
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