США зняли санкції з низки дочірніх структур російського Сбербанку в Казахстані
У середу 8 березня Сполучені Штати Америки зняли санкційні обмеження з низки дочірніх структур російського Сбербанку в столиці Казахстану
Про це інформує міністерство фінансів США.
Зі списку санкцій виключили щонайменше чотири дочірні структури Сбербанку. Вони зареєстровані у столиці Казахстану місті Алмати.
Мова йде про акціонерне товариство "Сбербанк Росії", яке називається "ТехакаБанк".
Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти восьми громадян Ірану. Зокрема:
- Бахрам Абдоллахінджад генеральний директор Інституту Наджі Парс Аміна;
- Махді Амірі - технічний директор відділу з питань кіберпростору, заступник генеральної прокуратури Ірану;
- Реза Асгаріан - генеральний директор Naji Pas Company;
- Сайєд Абдолрахім Мусаві - головнокомандувач армії Ісламської Республіки Іран;
- Голамреза Рамезаніан Сані - генеральний директор Entebagh Gostar Sepehr Company;
- Хабіб Шахсавари - командувач провінційного корпусу вартових ісламської революції Шохада в провінції Західний Азербайджан.
Також Даріуш Бахші та Алі Чахармахалі потрапили під санкції, їхні посади не були вказані.
Обмеження стосуються трьох іранських компаній - Naji Pas Company, Entebagh Gostar Sepehr Company та Інституту Наджі Парс Амін.
Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Казахстан та провів зустріч з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим.
- 22 липня Євросоюз опублікував текст сьомого пакета санкцій проти РФ. Серед переліку замороження активів Сбербанку.
- Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала до зміцнення програми санкцій ЄС проти Москви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.18
Купівля 38.18Продаж 39.03
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе