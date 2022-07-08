Арештовано понад 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать Газпрому, Роснафті та Росатому
Правоохоронці наклали арешт на корпоративні права та нерухомість 11 підприємств бенефіціарами яких є російські корпорації - нафтогазова компанія "Роснафта", Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" та газовидобувна і розподільна монополія "Газпром"
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідчі встановили, що частина прибутку Газпрому, Роснафті та Росатому фінансувала війну РФ в Україні та диверсійно-розвідувальні групи.
"Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності", - йдеться в повідомленні.
Завдяки арешту активів заблоковані спроби фактичних власників перереєструвати їх, аби зберегти контроль і гроші.
"СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України", - додали в пресслужбі.
- Українські суди в рамках різних кримінальних проваджень заарештували російські активи на суму не менше 33 млрд грн.
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