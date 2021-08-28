Польські вчителі отримуюють на 1 тис. євро більше за українських

При цьому зарплата звичайного українського вчителя у державній школі складає 6,6 тис. гривень або 210 євро, передає Еспресо.TV із посиланням на дослідження порталу Слово і діло.

В інших країнах-сусідках України учителі в середньому заробляють: у Словаччині - 1 тис. 342 євро на місяць, в Угорщині - 1 тис. 116 євро, у Румунії - 979 євро.

Небагато, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, але все ж більше, ніж в Україні, отримують вчителі у Чорногорії, Боснії і Герцеговині, а також Сербії - 803 євро, 748 євро та 630 євро відповідно.

Від 1,3 тисячі до 1,5 тисячі євро в середньому отримують вчителі в Латвії, Чехії, Литві, Естонії та Греції.



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У країнах Західної і Північної Європи педагоги заробляють набагато більше. Середня зарплата вчителя в Данії - 6 тис. 207 євро, в Ісландії - 5 тис. 935 євро, в Німеччині - 5 тис. 788 євро, у Фінляндії - 4 тис. 644 євро, в Австрії - 5 тис. 446 євро.

У Великій Британії середньомісячна зарплата вчителя в державній установі - 3 тис. 683 євро, в Італії - 2 тис. 816 євро, в Словенії - 2 тис. 230 євро.





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