Школи та сфера обслуговування: МОЗ планує ввести норму щодо вакцинації 80% персоналу

Про це в інтерв'ю для BBC заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що ця норма для вчителів запрацювала раніше, адже 1 вересня вже дуже скоро.

"Зараз розробляємо варіанти, щоб такі ж заходи застосовували щодо працівників критичної інфраструктури, сфери обслуговування. Але це будемо не раніше середини вересня", - наголосив Кузін.

Як відомо, школам, де нещеплені більшість вчителів, не дозволять працювати у "жовтих" та "помаранчевих" зонах.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розглядає введення послаблень для вакцинованих від COVID-19 українців.

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