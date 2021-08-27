Школи та сфера обслуговування: МОЗ планує ввести норму щодо вакцинації 80% персоналу
В Україні планують запровадити норму про вакцинацію 80% персоналу не тільки для вчителів, а й в інших сферах
Про це в інтерв'ю для BBC заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Він зазначив, що ця норма для вчителів запрацювала раніше, адже 1 вересня вже дуже скоро.
"Зараз розробляємо варіанти, щоб такі ж заходи застосовували щодо працівників критичної інфраструктури, сфери обслуговування. Але це будемо не раніше середини вересня", - наголосив Кузін.
Як відомо, школам, де нещеплені більшість вчителів, не дозволять працювати у "жовтих" та "помаранчевих" зонах.
- Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розглядає введення послаблень для вакцинованих від COVID-19 українців.
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