Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

У рамках візиту президента Володимира Зеленського в Польщу відбулося підписання меморандуму про співпрацю віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та польським міністром розвитку та технологій Вальдемаром Будою.

"Ми прагнемо зробити відбудову не тільки великим міжнародним гуманітарним проєктом, але й економічно вигідною інвестицією для бізнесу. Вже зараз разом з польськими колегами обговорюємо фінансування на відновлення кількох обʼєктів житлової та соціальної інфраструктури на Харківщині", – сказав Кубраков.

Меморандум передбачає, що Польща надаватиме інформацію про бізнес, який зацікавлений у відбудові України. Сторони домовились, що після запуску Електронної системи управління відбудовою Міністерство відновлення регулярно надаватиме партнерам інформацію про наявні проєкти та можливості інвестицій у реалізацію.

Також міністерства України та Польщі обмінюватимуться досвідом, практиками реалізації проєктів відбудови, знаннями у сфері будівельного права та використання міжнародних донорських майданчиків для нарощування інвестицій у відбудову нашої країни.

"Участь польського бізнесу, з його досвідом, ресурсами та експертизою за підтримки уряду є необхідним для нас. Вдячний польським партнерам, зокрема Вальдемару Буді, за готовність сприяти відбудові України. Ми гарантуємо ефективність таких інвестицій завдяки максимальній прозорості, підзвітності та впровадженню цифрових інструментів у відбудові", – додав Кубраков.