Польський бізнес планують залучати у відбудові України: Кубраков і Буда підписали меморандум
Україна та Польща співпрацюватимуть над залученням бізнесу у відбудові. Віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков і польський міністр Вальдемар Буда підписали меморандум
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
У рамках візиту президента Володимира Зеленського в Польщу відбулося підписання меморандуму про співпрацю віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та польським міністром розвитку та технологій Вальдемаром Будою.
"Ми прагнемо зробити відбудову не тільки великим міжнародним гуманітарним проєктом, але й економічно вигідною інвестицією для бізнесу. Вже зараз разом з польськими колегами обговорюємо фінансування на відновлення кількох обʼєктів житлової та соціальної інфраструктури на Харківщині", – сказав Кубраков.
Меморандум передбачає, що Польща надаватиме інформацію про бізнес, який зацікавлений у відбудові України. Сторони домовились, що після запуску Електронної системи управління відбудовою Міністерство відновлення регулярно надаватиме партнерам інформацію про наявні проєкти та можливості інвестицій у реалізацію.
Також міністерства України та Польщі обмінюватимуться досвідом, практиками реалізації проєктів відбудови, знаннями у сфері будівельного права та використання міжнародних донорських майданчиків для нарощування інвестицій у відбудову нашої країни.
"Участь польського бізнесу, з його досвідом, ресурсами та експертизою за підтримки уряду є необхідним для нас. Вдячний польським партнерам, зокрема Вальдемару Буді, за готовність сприяти відбудові України. Ми гарантуємо ефективність таких інвестицій завдяки максимальній прозорості, підзвітності та впровадженню цифрових інструментів у відбудові", – додав Кубраков.
- Крім того, бізнес Німеччини готовий розширювати виробництво на нашому ринку. Також Україна розраховує на підтримку й участь у повоєнному відновленні держави.
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