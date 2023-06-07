Польський бренд одягу Medicine створив колекцію за мотивами картин Марії Примаченко
Бренд одягу Medicine, відомий своїми артколекціями з польськими художниками, також створив серію одягу, натхненну картинами української мисткині Марії Примаченко
Допис з'явився на офіційній сторінці бренду в Інстаграм.
"Нова збірка – це можливість познайомитися з народним мистецтвом одного з найпопулярніших українських художників. Вона (Марія Примаченко, - ред.) стала відомою завдяки картинам із зображенням міфічних мотивів, взятих з українського фольклору, а сам Пабло Пікассо був у захваті від її мистецтва", – йдеться в дописі.
Колекція включає одяг для жінок та чоловіків, такі як футболки, блузки, штани, спідниці, шопери та шкарпетки. Ціни на речі з колекції варіюються від 50 злотих (425 гривень) до 200 злотих (1700 гривень).
Фото: Medicine
Довідково. Medicine - це польський бренд одягу, який спеціалізується на виробництві одягу, взуття та аксесуарів для чоловіків та жінок у віці від 20 до 45 років. Цей бренд було створено Кшиштофом Байолеком, який також є автором брендів House та Mohito, пізніше він продав ці бренди компанії LPP за майже 400 мільйонів злотих, або понад 31 мільйона доларів. У 2010 році Байолек провів ребрендинг торгової марки Reporter, змінивши її назву на Medicine. Українська франшиза під різними назвами працює вже понад 15 років.
- Нагадаємо, 27 лютого 2022 року, у смт Іванкові Київської області, окупанти знищили місцевий музей, де зберігалось близько 200 творів Марії Приймаченко. Усі були переконані, що картини були втрачені назавжди. Російські війська знищили приміщення музею, але твори вдалося врятувати.
- 27 липня тогоріч, у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького відкрилась виставка проєкту "Марія Примаченко. "Дарую Україні!"". Відвідувачі поділилися своїми враженнями з Еспресо.
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- 21 вересня 2022 року у столиці відкрили виставку врятованих після ракетного удару РФ картин Марії Примаченко.
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