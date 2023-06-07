Допис з'явився на офіційній сторінці бренду в Інстаграм.

"Нова збірка – це можливість познайомитися з народним мистецтвом одного з найпопулярніших українських художників. Вона (Марія Примаченко, - ред.) стала відомою завдяки картинам із зображенням міфічних мотивів, взятих з українського фольклору, а сам Пабло Пікассо був у захваті від її мистецтва", – йдеться в дописі.

Колекція включає одяг для жінок та чоловіків, такі як футболки, блузки, штани, спідниці, шопери та шкарпетки. Ціни на речі з колекції варіюються від 50 злотих (425 гривень) до 200 злотих (1700 гривень).

Фото: Medicine

Довідково. Medicine - це польський бренд одягу, який спеціалізується на виробництві одягу, взуття та аксесуарів для чоловіків та жінок у віці від 20 до 45 років. Цей бренд було створено Кшиштофом Байолеком, який також є автором брендів House та Mohito, пізніше він продав ці бренди компанії LPP за майже 400 мільйонів злотих, або понад 31 мільйона доларів. У 2010 році Байолек провів ребрендинг торгової марки Reporter, змінивши її назву на Medicine. Українська франшиза під різними назвами працює вже понад 15 років.