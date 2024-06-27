На підприємстві Ferrexpo створено добровільну пожежну команду

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в Україні не вистачає понад 1 тисячі пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної та місцевої пожежної охорони. У сільській місцевості щорічно виникає близько 40 тисяч пожеж, а середній час прибуття професійних підрозділів до віддалених населених пунктів складає понад 45 хвилин. У таких умовах країні вкрай потрібні люди з небайдужим серцем, які готові зробити свій внесок у забезпечення безпеки громади, особливо під час війни.

У 2023 році команда добровольців з колективу Біланівського ГЗК розпочала чергування для ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж на комбінаті. Того ж року їх включили до плану ДСНС щодо залучення сил і засобів цивільного захисту для ліквідації надзвичайних ситуацій у прилеглих громадах. "Ми швидко знайшли охочих долучитися до цієї справи в колективі, – зазначає Юрій Химич, генеральний директор підприємства, – особливо приємно, що серед них були і жінки".

Підприємство закупило сучасну пожежну автівку на шасі MAN, яка транспортує 5 тонн води, 400 літрів піноутворювача та інші засоби для боротьби з пожежею. Особливу увагу приділили тренуванню: спочатку навчання в закладах ДСНС, потім стажування в атестованій аварійно-рятувальній службі на Єристівському ГЗК компанії Ferrexpo, і нарешті – самостійні тренування для відточування навичок та швидкості реагування. Тепер час реагування команди становить 10 хвилин для виробничих об’єктів комбінату та менше 20 хвилин для навколишніх населених пунктів.

"Для мене, як для керівника закладу освіти, безпека – перш за все. Ми впевнені в тому, що Біланівський ГЗК, маючи таку пожежну команду, завжди прийде на допомогу. І роблять це вони за покликом серця", – коментує Віктор Кіріченко, директор Новогалещинського ліцею.

Добровільна команда Біланівського ГЗК стала першою серед споріднених підприємств галузі. Реалізація проєкту була викликом для колективу, але результат того вартий. Ілля Макаров, енергетик у кар’єрі та начальник команди під час ліквідації надзвичайних ситуацій, говорить: "Ми – команда. Як в основній праці, так і в складі добровільної пожежної команди. Звісно, хвилюємося, але довіряємо один одному і, завдяки надійному плечу колеги, впевнено долаємо небезпеку".

Брак професійних рятувальників в Україні під час війни не викликає подиву: вони рятують людей під час обстрілів, пожеж внаслідок повітряних атак, а частина мобілізована до лав ЗСУ. Проте необхідно знати, що навіть в найрозвиненіших країнах більшу частину рятувальної роботи виконують добровольці. У США, наприклад, вони складають понад 70% всіх рятувальників, а в маленьких громадах ця цифра сягає 99,5%. Навіть президенти Джефферсон, Франклін та Вашингтон були пожежниками-волонтерами.

Андрій Лепіс, начальник караулу 17 державної пожежно-рятувальної частини, підкреслює: "Нам, професійним пожежним, вкрай важливо, що на Біланівському ГЗК створено добровільну пожежну команду, яка в будь-яку хвилину може прийти на допомогу підрозділам ДСНС".