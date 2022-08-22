Ритуал спалення співачка Оля Полякова виконала в прямому ефірі "Сніданку з 1+1", ділиться в інстаграмі.

У кокошнику Оля Полякова починала шлях до популярності, утім після війни в Україні співачка вирішила позбутися російського традиційного головного убору.

"Я дуже добре знаю свого слухача, моя кар'єра в Україні, мої люди в Україні. І вже вісім років я переживаю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінилися. І зрозуміли, що слід відмовлятися від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам'ятають мене з кокошником", - сказала Полякова.

Спалити кокошник, в якому співачка раніше давала концерти, вирішила на одній із п'яти лисих гір Києва - Щекавиці. Саме на цій горі, як сказала Полякова, наші предки робили різні містичні обряди.

"По всій Україні люди масово переходять українську, вони відмовляються від того "русского міра", який прийшов у наші будинки з горем та сльозами. Тому хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, що прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні", - додала артистка.

Під час самого ритуалу Полякова промовляла: "Щоб усі, хто приходить сюди з війною — щоб на кордоні у них віднімалися руки та ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли переступити наш кордон".